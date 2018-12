Tragedia a Lentella dove in una abitazione ha perso la vita un pensionato di 71 anni, A. B., rimasto vittima di un incendio divampato nella sua abitazione in via Pianezza, la sera del suo compleanno. Le fiamme pare che sarebbero scaturite da una stufa. Inutili i soccorsi dei vicini. Sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri di Vasto per le relative indagini.