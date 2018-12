Corso base di fotografia con Civico Zero e Alessandro Pace

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il corso è rivolto a chi intende approfondire i principali argomenti inerenti alla fotografia, utili per garantire un corretto uso della macchina fotografica per approcciarsi in maniera più professionale al mondo delle immagini.

Il corso è modulato in 8 lezioni :

° Nozioni di tecnica fotografica: Esposizione ,diaframmi, tempi, sensibilità

° Comprensione della luce

° Ottiche e punti di vista

° 2 uscite fotografiche didattiche

° Discussione delle immagini prodotte

Attrezzatura richiesta : Macchina fotografica ( Reflex, Mirroless o Bridge)

Il corso si terrà presso la biblioteca del Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo (Ch) .

Le lezioni avranno una durata di due ore e la prima lezione è fissata il 20 dicembre alle 19.00 le successive saranno concordate con gli iscritti in base ai loro impegni.

La frequenza è garantita e le eventuali lezioni perse potranno essere recuperate.

Per ulteriori informazioni:

Mail: civico_zero@libero.it

Pierluigi 327 746 3182

Alessandro 340 381 7414

Centro Culturale 0873 34602