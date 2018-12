La visita del sindaco al Cse per lo scambio degli auguri

Il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza hanno fatto visita questa mattina, accompagnati dalla responsabile comunale del settore Natascia Dell’Osa, al Cse (Centro socio educativo) “Il Mosaico” di San Salvo. L’occasione è stata lo scambio degli auguri di Natale con la presenza delle famiglie e degli ospiti della struttura che dal 1999 fornisce un servizio insostituibile a chi ha un disagio psichico o fisico.

Questo è un sevizio – ha affermato il sindaco – che abbiamo voluto mantenere e valorizzare nella consapevolezza di avere professionalità acquisite in questi anni. Da qui la decisione di dare maggiori risorse umane per un servizio che non era tutto scontato poter garantire con le risorse di bilancio a disposizione, ma ci siamo riusciti C'è la volontà dell'amministrazione comunale di continuare in un servizio, preso ad esempio da altri comuni, che vogliamo far crescere mettendoci nei panni delle famiglie che ogni giorno affrontano grandi sacrifici”.

Il sindaco ha ringraziato di cuore gli operatori del Cse “per ciò che fate con grande amore e accoglienza andando anche oltre i vostri obblighi contrattuali”.