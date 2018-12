Le liste di maggioranza, "Il Pd di San Salvo non ama e non frequenta la nostra città"

Il Partito Democratico a San Salvo non solo non frequenta la città e le sue aggregazioni sociali, ma ne racconta di belle! Un invito: venite anche voi una volta, almeno una, in uno dei centri anziani e vi renderete conto che avete capito male le informazioni che vi sono state fornite. Nessuna parata per Natale del Sindaco. Vi invitiamo però alla Santa Messa che ascolteremo insieme ai due centri anziani il 19 dicembre, e a seguire lo scambio degli auguri. Chiederemo ai due Presidenti anche di invitarvi alle cene sociali del 22 dicembre a patto che per una volta partecipiate! E vorremmo che partecipaste anche a tutte le feste che celebriamo con loro, ai pellegrinaggi, alle gite culturali, agli scambi corali e quelli culturali che viviamo insieme ai due centri. Vi invitiamo anche alle iniziative sociali che i centri realizzano. Anche a condividerne le difficoltà. Infatti arrivate con oltre due mesi di ritardo sulle questione del costo del palazzetto subito risolta. Ed è la prima volta che vi occupate degli anziani. Non vi occupate degli anziani ma neppure dei giovani. Basti constatare l'assenza di tutto il PD al consiglio comunale dei ragazzi. Sappiamo che i ragazzi non votano, e forse è per questo che non siete venuti, ma il valore dei nostri giovani è incommensurabile e dovrebbe essere la priorità su tutto. Quindi per il vostro bene vi diciamo amatela questa città, interessatevi ad essa e non usatela solo per i voti.