“Pugliesi d’Abruzzo”, una serata per parlare di legami tra il Vastese e la Puglia

Pugliesi d’Abruzzo, ieri sera la prima uscita pubblica

Una conviviale per parlare di principi e legami tra il vastese e la Puglia

Una serata all’insegna della gioia pre-natalizia e della condivisione dello spirito di appartenenza a due realtà distinte, quali la Puglia terra d’origine e l’Abruzzo terra adottiva, ormai racchiuse in un unico cuore, quel cuore che campeggia anche nel logo dell’associazione: questo il filo conduttore della prima uscita ufficiale della PAAR-Pugliesi d’Abruzzo Associazione Regionale, che, sotto la guida ad interim del presidente Luca Russo, ha inteso celebrare l’approssimarsi del Santo Natale con una allegra quanto partecipata conviviale.

Si è trattata della prima occasione per parlare diffusamente di quelli che sono i principi ispiratori dell’iniziativa nata sulla presenza stimata di circa 2500 persone di origine pugliese presenti nel nostro territorio; una associazione, dunque, costituita da poche settimane ma già alle prese con una attività concreta nella direzione indicata dagli intenti dichiarati di voler operare per promuovere le culture e le tradizioni sia pugliesi che abruzzesi,attraverso un reciproco scambio di apporti che possano far maturare una coesistenza ancora più amichevole tra le persone.

Ospite della serata anche il primo cittadino di Vasto, Francesco Menna, che ha ricordato i vari legami che uniscono Vasto e la città di Bari e non solo, dai tratturi e la storia della transumanza al culto di S. Nicola e la Via Nicolaiana: fondamenta sulle quali si stanno poggiando le travi del Gemellaggio tra le due città.

Una conviviale con tanti spunti, dunque, arricchita dalla degustazione di specialità culinarie tipiche, quali le orecchiette con le rape e le ottime cartellate, dolciume tipico natalizio, e da una estrazione che ha regalato sorrisi a tanti vincitori.

Quello di ieri sera ha rappresentato il primo tassello di un percorso che si vuole coinvolga sempre più persone. Ed è per questo che altre iniziative bollono in pentola e sono attese con l’avvento del nuovo anno.