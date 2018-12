È stato aggredito ripetutamente con un bastone che gli ha provocato lesioni tali da essere finito in coma. È accaduto lunedì sera davanti a un bar di San Salvo a Rocco De Nicolis, padre della consigliera di maggioanza Emanuela De Nicolis. L’uomo, elettrauto di professione, è stato trasferito al Neurochirurgico di Pescara e rischia la vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all'aggressore.