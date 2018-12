Pd San Salvo “Esprimiamo solidarietà alla consigliera comunale Emanuela De Nicolis”

Il Pd è vicino alla consigliera per la brutale aggressione al padre Rocco Esprimiamo la nostra piena e totale solidarietà e vicinanza alla consigliera comunale, l’avvocato Emanuela De Nicolis per la brutale aggressione al padre Rocco avvenuta la sera di lunedì. Una violenza inaudita e selvaggia che ci lascia attoniti e senza parole. Auspichiamo l’imminente ripresa del signor De Nicolis le cui condizioni, da come apprendiamo dalla stampa, sono gravi. Confidiamo nel buon lavoro delle Forze dell’Ordine affinchè l’aggressore venga identificato e punito per l’efferato gesto compiuto. Rinnoviamo infine l’appello e l’invito all’amministrazione comunale di agire quanto prima sul tema della sicurezza a San Salvo. Troppi episodi malavitosi, delinquenziali stanno accadendo nella nostra città. Quanto avvenuto lunedì sera al padre della consigliera De Nicolis è grave. Teniamo alta l’attenzione e insieme alle Forze dell’Ordine occorre dare un segnale che anche la Politica c’è. Occorre ridare potere e forza al Corpo di Polizia Municipale.