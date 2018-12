Solidarietà delle liste di maggioranza alla consigliera De Nicolis

L’episodio che ha interessato il padre della consigliera comunale Emanuela De Nicolis. Ci auguriamo che episodi del genere non abbiano a ripetersi nei confronti di chicchessia, certi come siamo, che il tessuto sociale della Città di San Salvo rifugga da ogni provocazione tesa a minare il concetto di solidarietà e civile convivenza, e certi altresì che le Forze dell’Ordine presenti sul nostro territorio, unite alle azioni delle altre Istituzioni, con l’Amministrazione Comunale in testa, siano attivamente e continuamente impegnate per la sicurezza della nostra Città.