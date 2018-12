La Lega di San Salvo "Il gruppo augura il ritorno a casa di Rocco De Nicolis"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Gruppo Lega Salvini di San Salvo in questo periodo pre-natalizio dove si condividono momenti di gioia con i prori cari, con forte dispiacere si rattrista per l'evento che ha colpito il papà dell'amica e consigliere comunale Emanuela de Nicolis. Tutto il gruppo augura una pronta guarigione con il ritorno a casa per trascorrere un sereno e felice natale.