Il Pd San Salvo risponde: “A dirne delle belle sono solo le liste di maggioranza”

Sul Circolo Anziani “Sparvieri”, sul Centro Anziani “Labrozzi” e sul Consiglio Comunale dei Ragazzi a dirne delle belle sono solo le liste di maggioranza che come sempre non perdono occasione per sbandierare frasi vuote e distanti da quanto sollevato dal Pd. La frenesia di risposta unita al nervosismo che vertiginosamente aumenta, ha di nuovo giocato loro un brutto scherzo. In merito al Circolo Anziani “Sparvieri” avevamo denunciato la latitanza, l’inoperosità e la scarsa attenzione dell’amministrazione comunale di centrodestra alla terza età che si ricorda degli anziani solo per augurare “Buon Natale” o in altre festività calendarizzate. Quelle festività calendarizzare da loro stessi elencate: scambio degli auguri, cene sociali, feste, e quant’altro. “Appuntamenti” ai quali l’amministrazione comunale di centrodestra mai si esime dal presenziare a conferma di un’amministrazione che appare, sorride, abbraccia, stringe mani, scatta foto solo quando c’è da festeggiare. Ma qual è però il loro impegno ISTITUZIONALE e POLITICO verso gli anziani sempre più in difficoltà? Cosa fanno per loro? Questo è quanto il Pd voleva sapere. Ma la maggioranza si è voluta ancora una volta sottrarre dal rispondere perché la verità è che NULLA fanno e ingenuamente lo hanno anche confermato: solo feste, gite, cene sociali alle quali tra l’altro il Pd parteciperà volentieri qualora fosse invitato. In merito invece all'aumento della retta al Centro Anziani “Labrozzi” di San Salvo Marina l’amministrazione comunale ha voluto nuovamente gettare fumo negli occhi dei cittadini. La verità è che in tale circostanza non c'è stato nessun interesse, nessuna denuncia e nessuna presa in carica da parte della maggioranza di centrodestra che in quell'occasione, a differenza del Pd, ha preso la decisione di girare la testa dall’altra parte. Il Pd non sbandiera quanto fa cercando macchine fotografiche o applausi. Il Pd agisce. Ed è quello che ha fatto. Troppo complicato invece per il centrodestra decidere da che parte stare. Meglio dunque il silenzio! Quel silenzio assordante che la maggioranza mette in atto ogni qualvolta ci sono problemi seri e decisioni importanti da prendere. In merito infine al consiglio comunale dei ragazzi riteniamo l'accusa nei confronti dei consiglieri Boschetti, Luciano e Mariotti di basso livello e denigratoria. L'assenza dei nostri rappresentanti in consiglio comunale era stata preventivamente annunciata a chi di dovere e solo per improrogabili impegni personali, di salute e lavorativi. Assenza accettata dal ricevente. Fuorvianti dunque le parole della maggioranza, come fuorvianti sono le accuse mosse al Pd circa il suo non pensare ai giovani. La tutela e la sicurezza dei ragazzi è per il Pd importante e prioritaria. Al Pd non piace sbandierare il lavoro svolto perchè ciò che conta sono i risultati, ma è bene ricordare che è solo grazie al buon operato dei consiglieri Dem che con gli strumenti delle interpellanze hanno attenzionato l'amministrazione comunale dei problemi da risolvere e delle doverose risposte da dare ai cittadini, alle famiglie e ai ragazzi.