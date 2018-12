Le musiche di Shostakovich nel concerto di Natale della scuola “Salvo D’Acquisto”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Pirata dei Caraibi, Moon River, Amarcord e valzer n. 2 di Dmitri Shostakovich sono solo alcuni dei titoli dei brani eseguiti ieri nel salone Paolo VI dall’Orchestra giovanile della scuola secondaria “Salvo D’Acquisto” per il tradizionale concerto natalizio. Si sono alternati alla direzione dei giovani studenti i professori Fausto Esposito, Cristina Flocco, Giancarlo Zicola e Graziano D’Urbano.

Il sindaco Tiziana Magnacca ha ringraziato tutti i ragazzi per la loro professionalità ribadendo come siano “l’eccellenza della nostra scuola”. Un plauso del sindaco alla dirigente Annarosa Costantini, ai docenti di musica e alle famiglie che hanno intuito il valore educativo e formativo della musica.