Vigili del Fuoco salvano un gatto sull'albero dell'asilo di via Firenze

I Vigili del Fuoco hanno salvato quella mattina un gattino che era rimasto bloccato senza riuscire a scendere su un albero all'interno dell'asilo di via Firenze. I pompieri sono intervenuti per riportare il gattino a terra sano e salvo per la gioia di tutti i bambini che hanno seguito le operazioni di soccorso. Il gatto ora è con il suo proprietario.