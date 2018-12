Sporting San Salvo: una comunità in festa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La cena sociale per scambiarsi gli auguri per le festività natalizie che è una festa di una comunità.

Sono molto contento per la risposta e la partecipazione che abbiamo avuto questa sera.

Voglio ringraziare tutti i genitori che quotidianamente si fidano del nostro operato, ringrazio l’amministrazione comunale e tutti gli sponsor che ci aiutano per riuscire a fare quello che facciamo. Ringrazio tutti i collaboratori e gli amici degli amatori per il senso di famiglia che trasmettono.

Ringrazio i bambini gli attori principali di questo spettacolo perché senza di loro nulla avrebbe senso. Tutto ciò che facciamo è per i nostri ragazzini, per trasmettere quei valori dello sport che domani li trasformerà in campioni di vita.

Grazie a Tutti e Buone feste!