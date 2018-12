Ai Campionati italiani indoor a squadre l'Apnea Team Abruzzo è quinta

Continua inarrestabile la crescita dell’Apnea Team Abruzzo, ancora una volta protagonista pure all’edizione 2018 dei Campionati Italiani Invernali di Apnea Indoor che si sono svolti il 15 e 16 dicembre scorsi nella Piscina Sport Club di piazza Europa a Bari.

Pur con una compagine numericamente ridotta soprattutto a causa dei malanni di stagione, non sono mancate conferme importanti tant’è che, nella II categoria dinamica con attrezzi, Filippo Galante e Massimo Marini sono riusciti a guadagnare il salto di categoria.

Exploit per Ilenia Colanero che nella prestigiosa manifestazione barese è salita sul primo gradino del podio nella I categoria con attrezzi diventando la prima donna abruzzese ad accedere alla categoria Élite.

Ed anche da queste cose si misura la crescita di una società che in soli 4 anni è riuscita a raggiungere traguardi inimmaginabili annoverando oggi primatisti regionali e ben 5 atleti in categoria Èlite. Compattezza, impegno costante e tenacia di coach ed atleti, spirito di squadra sono le armi che hanno portato l’Apnea Team Abruzzo ad essere una società importante nel panorama apneistico nazionale.

E non sono le parole a dirlo, ma basta scorrere la classifica a squadre della competizione in terra di Puglia dove, nonostante le assenze, appunto, e l’aver gareggiato solo in uno dei due giorni di competizione, la squadra vasto-sansalvese si è classificata quinta assoluta su 26 squadre.

Da Bari dunque sono tornate note positive ed una raggiante Ilenia Colanero che così racconta la sua gara: ‘ero molto agitata, ma appena entrata in acqua sono riuscita a tranquillizzarmi e ad andare col mio ritmo perché sentivo che era il momento giusto per avere quella soddisfazione che stavo cercando da tempo’.

E alla fine il risultato è arrivato. ‘Sì ed è stato bellissimo uscire dall’acqua, una emozione unica ed ho subito pensato ai miei compagni di squadra che erano già in categoria Èlite. Finalmente li ho raggiunti. Essere l’unica donna Èlite in Abruzzo è fantastico’.

L’ultimo pensiero Ilenia lo dedica al suo team. ‘ Una delle cose più belle – chiosa - è stata vedere la mia squadra e tutti quelli che mi stavano attorno essere felici con me e per me. So che tutti mi vogliono bene e tutti volevano questo passaggio di categoria ed è grazie alla squadra se sono riuscita ad ottenere quello che finalmente ho ottenuto’.

Dopo tanto impegno finalmente un po’ di relax per l’Apnea Team Abruzzo che augura Buone Feste a tutti i lettori ed appassionati.