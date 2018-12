Proseguono i lavori dell'ex caserma dei carabinieri, rimane solo la facciata su corso Garibaldi

Demolita gran parte dell'ex caserma dei carabinieri in corso Garibaldi. La scelta progettuale è stata quella, infatti, di prevedere la demolizione e la ricostruzione dell’intero edificio e di lasciare intatta solo la facciata su corso Garibaldi. L'edificio, abbandonato da anni verrà presto trasformato in casa della maternità e della socialità. Il Comune, infatti, è proprietario dell'immobile con il vincolo dell'uso pubblico e delle finalità di carattere sociale, escludendo ogni interesse di carattere carattere commerciale e speculativo. Ad aggiudicarsi i lavori la ditta "F.lli Stile srl" di Nocera Inferiore con un ribasso del 24% sull’importo a base d’asta pari a 177 mila euro. L’importo complessivo di aggiudicazione è quindi pari a 135 mila euro e i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo edificio in cemento armato dovranno essere riconsegnati entro sei mesi. La redazione del progetto è stata affidata all'architetto Virginio Di Pierro, che seguirà lo stesso iter dei lavori. Considerato il pessimo stato di conservazione dell’immobile e l’impossibilità di ristrutturarlo, l'architetto Di Pierro ha optato per la conservazione della facciata principale su corso Garibaldi.