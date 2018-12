Cosa è bene raccontare?

Cara Stefania,

la domanda su come un giornalista sceglie una notizia e il relativo titolo è molto interessante e attiene al mio lavoro, l'hai formulata pubblicamente pertanto pubblicamente ti rispondo e ti ringrazio per l'occasione di confronto.

La lettura più utile su questo tema per me è stata "Un futuro perfetto. Il progresso ai tempi di internet" di Steven Berlin Johnson, un libro che spiega come non faccia notizia il fatto che da molto tempo non vi siano incidenti aerei, mentre un'atterraggio di fortuna conquista facilmente le prime pagine. Perciò è chiaro che fa molto più rumore un albero abbattuto piuttosto che una foresta che cresce. Naturalmente lo stesso Johnson offre nel testo qualche soluzione a quello che sembra essere un istinto umano.

In questo solco sansalvo.net svolge questa attività da 17 anni avvalendosi di professionisti ed è stato concepito proprio in quella stagione in cui sia io che tu frequentavamo l'istituto tecnico commerciale "R. Mattioli". In questi anni abbiamo formato almeno 10 giornalisti e dato oltre 28mila notizie avendo sempre nel cuore il bene della nostra comunità. Ma dobbiamo interderci su cosa sia il bene. E' bene far finta di non vedere? E' bene giustificare sempre? E' bene solo scrivere bene? E' bene non rispondere alle domande o al telefono ai giornalisti? E' bene convocare conferenze stampa sul nulla cosmico pur di apparire sui giornali? E' bene non discutere e non affrontare problemi macroscopici che la nostra comunità e il nostro tempo ci impone?

Alla luce di queste domande, come avrai intuito, probabilmente coniughiamo in maniera diversa ciò che è bene raccontare. ma devo constatare che la mia è un'opinione evidentemente minoritaria poichè posso assicurarti che chiunque ricopra un ruolo di potere o di responsabilità a Vasto come a San Salvo, bianchi, rossi, neri o gialli che siano, spesso gioca a fare lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia.

Per me fare il gioco dello struzzo non è un bene per la nostra collettività.