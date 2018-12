Chi c’è dietro il fuoco di San Tommaso?

Il Comitato Feste San Vitale anche quest’anno ha caricato, trasportato e preparato la catasta della legna per il fuoco (offerta in parte dall’amministrazione e in parte da Di Iorio Mario, e anche dal Professore Giovanni Artese che si è prodigato in ogni modo), cotto e distribuito i taralli della tradizione (grazie panificio D’Achille), avallato e supportato l’idea dell’assessore Maria Travaglini di fare la rievocazione storica dell’ arrivo delle reliquie del Martire Patrono , cucinato e distribuito le salcicce (sovvenzionate dal parroco Don Raimondo Artese), procurato il pane (offerto dai forni Granatello, Fabrizio, D’Achille e Raspa M.) e gestito la brace per gli avventori provvisti di vettovaglie varie. Il rito è stato rispettato, si incomincia adesso a lavorare per i festeggiamenti del 27 e 28 aprile prossimi e per le tradizionali “Sagnitelle”.