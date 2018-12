La Tombola Umana: come funziona? Vuoi partecipare come figurante?

La ProLoco San Salvo sta organizzando la prima Tombola Umana che avrà luogo sabato 5 gennaio alle ore 16.00 ( orario modificato rispetto ai primi comunicati che dicevano le ore 20.00) in Piazza San Vitale ma in caso di pioggia verrà spostata nella palestra di via Verdi.

La Tombola Umana può essere vissuta in due diversi modi: come semplice partecipante giocatore acquistando la classica cartella del famoso gioco natalizio oppure come partecipante figurante.

L'organizzazione ha previsto e sta realizzando un tabellone gigante ( 8mt x 8mt) raffigurante il tombolone, quando il numero verrà estratto il figurante a cui è stato assegnato il numero in questione andrà ad occupare fisicamente la propria casella. Particolare divertente sarà che raggiunto il posto bisognerà dire un proverbio in dialetto sansalvese e successivamente tradurlo in lingua italiana (il detto sarà indicato)

Tanti i premi in palio messi a disposizione dalle molte attività commerciali della città che hanno voluto contribuire a questa iniziativa ritenendola valida e spronando la ProLoco a perseguire nell'impegnativo lavoro organizzativo.

Adesso è la volta della cittadinanza che dovrà rispondere e decidere se appoggiare questa idea partecipando.

Tutti i figuranti avranno un omaggio per il loro impegno.

Vuoi essere uno dei numeri figuranti? o vuoi comprare la cartella? E' facilissimo!!! Ti basta contattare la ProLoco ai seguenti recapiti: 3495019980 Maria - 3476263926 Ifigenia

pagina facebook - Pro Loco San Salvo

Le cartelle saranno in vendita già da domani e domenica pomeriggio accanto alla casa di Babbo Natale!