Per la piccola Noemi, la bimba affetta da Sma1, sarà il sesto Natale

La piccola Noemi, la bimba di Guardiagrele (Chieti) affetta da Sma1, l'atrofia muscolare spinale, si appresta a celebrare il suo sesto Natale, e con lei i genitori, che da anni portano avanti una battaglia senza precedenti, essendo costretti a misurarsi non solo con una patologia rara, ma anche con le "ingiustizie" e con le "inadeguatezze" del sistema. Intanto, in questi giorni, arriva una risposta importante: la Regione Abruzzo ha pubblicato la graduatoria delle famiglie ammesse al beneficio del 'caregiver', che quest'anno aumentano, arrivando a 29. Per oggi, l'associazione Progetto Noemi Onlus, fondata dai genitori della piccola, ha promosso un evento benefico nella Pediatria Sub-Intensiva Pediatrica e Utie dell'ospedale di Pescara: in collaborazione con l'associazione WillClown verranno donate palline di natale di cioccolato ai bimbi e a chi li assiste.

Obiettivo delle associazioni è quello di "regalare serenità ai piccoli e a chi li assiste, augurando loro un Natale di amore e all'insegna del sorriso".