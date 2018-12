Oggi Pieralbert, uno dei seminaristi venuti a San Salvo in missione zonale riceve l'ordinazione diaconale

La Chiesa Diocesana di Chieti-Vasto Annuncia con gioa l'Ordinazione Diaconale di Pieralbert D'Alessandro (leggi) per l'imposizione delle mani e la preghiera d'ordinazione di S.E. Mons Bruno Forte Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto.

Domenica 23 Dicembre 20 i 8 alle ore 77.3o Parrocchia SS. Salvatore in Fresagrandinaria (CH)

"...in verità, in verità vi dico: Se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto..." Cv Ig,g