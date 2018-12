La Us San Salvo perde ma con onore, dignitose prospettive per il proseguimento del campionato.

Al “Tomeo” di via Stingi, nella prima giornata di ritorno del campionato di Promozione, il Casalbordino supera per 4-2 il San Salvo.

Il tecnico biancazzurro Ciavatta alla prima sulla panchina sansalvese deve rinunciare allo squalificato Cialdini e all’infortunato Ramundo.

Passa poco più di un minuto e il San Salvo sfiora il gol con un tocco ravvicinato di D’Alessandro ma Opara con un colpo di reni alza sulla traversa. Al 9’ botta da posizione laterale di Molino ma il portiere respinge. Un minuto dopo uno scatenato Molino supera in velocità gli avversari ma il suo tiro lambisce il palo e finisce sul fondo. Sul ribaltamento di fronte Erragh porta in vantaggio il Casalbordino con eurogol dalla distanza. All’ 11 i locali pareggiano i conti con D’Ottavio che da due passi batte Opara. Al 14’ nuovo vantaggio ospite con Piccolo che raccoglie un cross e da dentro l’area di rigore batte Castaldo. Il 2-2 dei biancazzurri arriva al 26’ con D’Alessandro che dopo una progressione in velocità con un pallonetto preciso gonfia la rete. Passano 60 secondi e Opara evita il terzo gol dei locali murando Molino. Al 29’ Benedetto di testa va in rete per il vantaggio casalese. Dopo un primo tempo spettacolare la ripresa non riserva grosse emozioni. Al 72’ i locali protestano per un plateale fallo di mano in area da parte di un difensore del Casalbordino non sanzionato dal direttore di gara. Al 76’ Minichillo in posizione dubbia appoggia in rete un assist di Di Pasquale. Nei minuti di recupero con un bolide dai 25 metri Paoloemilio colpisce il palo. Le squadre torneranno in campo ad anno nuovo.

