Auguri dai fotoamatori della città

Auguriamo alla nostra amata San Salvo di trascorrere queste festività con la consapevolezza che il dono più grande che possiamo ricevere è la salute e la gioia di vivere, quotidianamente, con i nostri familiari e amici più cari. Le sedie vuote lasciano un senso di smarrimento e di tristezza che mai verrà colmato, il tempo rende solo più sfocato il ricordo, ma il dolore, quello vero, è sempre pronto a riemergere. Ed è per questo, che un saluto speciale va al nostro caro amico Antonio Longhi che quest'anno purtroppo non è più tra noi. Buon viaggio... Ti ricorderemo sempre per il tuo immenso amore per la vita e la voglia di immortalare ogni sfumatura della nostra cara città.