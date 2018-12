Tragedia Testaccio, annullata la 'Ndocciata di Agnone in segno di lutto

Il Comune di Agnone, insieme all'associazione la Ndocciata, in segno di lutto per la tragedia che ha colpito il paese, una 38enne di Agnone insieme alle figlie gemelle è annegata nel Tevere, hanno deciso di annullare la tradizionale manifestazione prevista proprio domani, la sera della vigilia di Natale.

"L'evento tragico che ha colpito la città di Agnone - si legge in un comunicato del Comune - è senza precedenti ed ha sconvolto non solo i familiari ma tutta la comunità. Sono figlie, sorelle e nipoti di questa terra ed è giusto e doveroso che, in queste ore di angoscia, venga reso loro omaggio stringendosi in un ossequioso e doveroso silenzio attorno alla famiglia. Non si può e non si deve far finta di nulla. Riteniamo, pertanto, che l'annullamento della manifestazione che per Agnone rappresenta l'identificazione delle proprie origini, sia quanto di più necessario vada fatto in questo momento".