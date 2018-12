Pescano ricciola da 30 kg alle Tremiti, cenone della vigilia assicurato

Colpo grosso per Marco Marchetti e Danilo Antonitti, due pescasportivi di Campobasso che ieri mattina nella zona delle Isole Tremiti (Foggia) hanno pescato, con la tecnica dello 'slow pitch', una ricciola del peso di 30 chili. "Abbiamo impiegato circa 20 minuti per farla tirarla su - hanno spiegato all'ANSA i due amici - ma alla fine abbiamo avuto la meglio". Per Marco e Danilo, dunque, cenone della vigilia di Natale assicurato. "È stato un bel regalo, per noi è uno dei trofei più importanti".