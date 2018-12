Le frasi di auguri più belle dei nostri sacerdoti

Don Raimondo Artese

Vi auguro che il ricordo della nascita di Gesù possa portare gioia e pace al tuo cuore e a quello dei tuoi famigliari. Vi auguro un Natale ricco delle sorprese di Dio! A volte, le sue sorprese potranno sembrare scomode, ma sono i gusti di Dio e sono per il nostro bene e la nostra felicità. Se li accogliamo, scopriremo anche la capacità di sorprenderci. Lasciamoci sorprendere da Gesù in questo Natale e la nostra vita cambierà. Auguri.

Don Beniamino Di Renzo

"Il Sole sorge sempre quando è notte! La luce di Cristo, sorga stanotte in tutte le nostre notti esistenziali e le venga a rischiarare" Questo è il mio augurio natalizio per ciascuno, e in particolare per questa nostra cara città di San Salvo!!

Don Mario Pagan

L’AMORE vince l’odio, ed è più forte di ogni violenza. L’amore crea un mondo nuovo.“Auguri a tutti per un Santo Natale nella certezza che la luce di Cristo rianima ogni speranza umana, riaccende il desiderio e infonde la fiducia per l’avvento di un mondo migliore”.

Don Gianluca Bracalante

"Natale in fondo è per tutti, credenti o no, un aggettivo che significa «appartenente alla nascita», e quindi fare regali non è «fare acquisti», ma «fare luce»: venire noi alla luce e dare gli altri alla luce. La luce, che torna a vincere lentamente sulle tenebre del cosmo e rinnova i campi e la tavola degli uomini, chiede a noi di fare altrettanto nelle relazioni. Quest’anno non fate regali, scambiatevi doni, perché non sia la festa degli acquisti, ma dei «presenti». "

A tutti auguro di riscoprirsi amati da Dio, a tutti auguro di rinnovare la vita ogni giorno nella gioia e nella speranza. Natale è un messaggio sconvolgente: Dio che si fa uomo perché l’uomo si faccia divino e questo è possibile solo con l’amore. Il Natale ci ricorda che il nostro Dio è tenera debolezza è nascosto ed è essenziale. Allora come i pastori vogliamo camminare incontro a Lui per riscoprirci dono per noi e per gli altri. Buon Natale