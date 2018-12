Auguri di buon Natale dall'U.S. San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il presidente, la dirigenza e tutti i tesserati dell’U.S. San Salvo augurano buone feste a tutti gli sportivi e cittadini sansalvesi.

Il sodalizio biancazzurro coglie l’occasione per ringraziare tutti i tifosi e cittadini che nelle ultime settimane, in un momento difficile e particolare, hanno sostenuto l’U.S. San Salvo con la certezza che l’intera città si stringerà ulteriormente attorno alla squadra in tutte le gare da qui alla fine della stagione sportiva 2018/2019.