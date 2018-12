I babbo Natale di Ricoclaun spezzano la tristezza dell'ospedale San Pio

Mattinata colorata e piena di allegria in tutti i reparti dell'Ospedale "San Pio" di Vasto con l'associazione Ricoclaun. Tanti simpatici clown insieme a Babbo Natale, quello vero, arrivato oggi dalla Lapponia, per fare gli auguri a tutto il personale sanitario, ai parenti e ai pazienti dell'ospedale insieme alla musica e canti natalizi, simpatici balli che hanno coinvolto anche il personale sanitario, tanti nasi rossi donati a tutti, caramelle e cioccolatini donati da Babbo Natale a tutti, perché ha detto: " sono stati tutti buoni veramente!". Clown Eric, Lulù, Sampei, Pralina, Farfallina, Buondì, Frittatina, Susy, Trilly e Bebò dell'associazione Ricoclaun, come è ormai tradizione, hanno donato i loro sorrisi per dire a tutti Buon Natale, un augurio sincero fatto con il cuore. Il buonumore è arrivato insieme a loro in tutti i reparti, grazie alla loro simpatia, all'atmosfera natalizia che si è subito creata, creando momenti di grande felicità e spesso di grande emozione. Non sono mancate le lacrime infatti da parte di qualche paziente, ascoltando il ritornello di "Tu Scendi dalle Stelle", o dei clown nel vedere un paziente molto anziano cantare con un filo di voce, o dei familiari nel vedere il clima natalizio creato attorno al proprio genitore ricoverato, o nella neo mamma che ha messo nelle braccia di Babbo Natale Ricoclaun il piccolo neonato per la prima foto di Natale della sua vita.

La Ricoclaun ha donato per qualche ora il proprio cuore, che è stato riempito di stupore, meraviglia, sorrisi, nonostante la malattia.

La meraviglia di incontrarsi, l'emozione degli auguri, proprio a Natale, fanno di questo momento qualcosa di veramente speciale e unico. E' un donarsi agli altri, ma è anche ricevere emozioni, gratitudine, è ricevere il senso vero e autentico del Natale.

"Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre." Gandhi.

Buon Natale a tutti dalla Ricoclaun