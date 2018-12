Per le vacanze di Natale gli italiani scelgono l'Abruzzo

Per le vacanze di Natale l'Abruzzo, insieme al Veneto, è la regione italiana più gettonata. Lo svela il portale Subito.it nel quale la nostra regione risulta tra le più richieste.

La piattaforma per comprare e vendere, che conta oltre 8 milioni di utenti unici mensili, ha registrato quasi un milione e mezzo di ricerche nella categoria Case Vacanza nel solo mese di novembre. Le ricerche per il Veglione fuori porta battono 20 a 1 quelle per il Natale.

La regione più gettonata risulta essere l’Abruzzo che, nella classifica delle 50 mete più cercate, è presente con ben 5 località. Al primo posto assoluto Roccaraso che si classifica come la stazione sciistica più cercata dagli italiani. Sempre in Abruzzo seguono Ovindoli, quinta in classifica, Pescasseroli (15°), Castel di Sangro (24°) e infine Rivisondoli (26°).