Vigilia di Natale in allegria all'ospedale di Vasto con i nasi rossi de "La tribù dei Sorrisi Onlus"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tanti nasi rossi in corsia ,quelli dell'associazione La Tribù dei Sorrisi, nel pomeriggio della vigilia di Natale a portare allegria e colore al "San Pio" di Vasto.

I clown insieme al colorato e addobbato albero di Natale e a Babbo Natale in carne e ossa con la sua super macchinina, a far visita e portare i loro auguri ai pazienti e parenti di tutti i reparti dell'ospedale di Vasto e a tutto il personale sanitario,sempre molto disponibile e accogliente.

Tanti i canti e musiche natalizie, che hanno creato un atmosfera magica, per dire a tutti Buon Natale con tutto il cuore. Il buonumore si respirava nell'aria anche se non sono mancati momenti di grande emozione e lacrime di commozione, durante l'intonazione dei vari canti e nei momenti degli auguri. È stato un pomeriggio davvero speciale e coinvolgente. "Se sorridi tu sorrido anch'io"



È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.

Buon Natale dalla Tribù dei Sorrisi Onlus