Presepi in mostra tra Abruzzo e Molise, oltre 2500 visitatori in tre giorni

Oltre 2.500 visitatori in tre giorni al Castello Svevo di Termoli dove è allestita la mostra di presepi giunta alla 20ma edizione curata dall'Associazione Amici del Borgo vecchio. Quaranta le natività in mostra realizzate da presepisti di Molise, Abruzzo e Puglia. Trentasei quelle in gara create da artisti e appassionati di Termoli, San Salvo (Chieti), Vasto (Chieti), Campomarino (Campobasso), Frosolone (Isernia), San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso), San Severo (Foggia), Isernia, Santacroce di Magliano (Campobasso), Mottola (Taranto) e Mafalda (Campobasso). "C'è sempre la giuria popolare, i visitatori che votano i presepi preferiti, e una giuria di esperti che decreterà i vincitori - spiega Salvatore Marinucci, presidente dell'associazione - Il livello qualitativo delle opere è cresciuto quest'anno". I premiati riceveranno natività in bronzo bianco di Raspini, targhe e pergamene.