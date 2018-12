Neomenia, esce il singolo “L’ultima occasione”

E’“L’ultima occasione (Una come te)”il singolo lanciato dai Neomenia che anticipa l’album in uscita a inizio 2019. Le sonorità audaci e raffinatedel triomusicale che rivisita celebri brani di musica italiana d’autore in chiave semi acustica sono perfettamente riconoscibili nella prima canzone estratta dal prossimo lavoro musicale che porterà il titolo di “Canzoni in una stanza”. “L’ultima occasione” è ascoltabile al link https://youtu.be/aHSG6l6UN4M,il videoclipè curato dal regista abruzzese Ivan D’Antonio.

Il celebre brano che fu cantato da Mina nel 1965, viene riproposto dai Neomenia con una lettura nuova, elegante e ricca di emozioni, con Luca Mongia alla voce e chitarra acustica, Domenico D’Alonzo alle chitarre elettriche e Glauco Di Sabatino, noto percussionista e batterista che vanta collaborazioni artistiche con Fabio Concato, Antonella Ruggiero, Paolo Di Sabatino, GoranKuzminac e molti altri.

Nell'antico calendario greco “neomenia” stava ad indicare la “nuova luna", il novilunio ed è proprio con questa idea che il gruppo cerca di allontanarsi dal concetto classico di “cover” e prova a concedere invece “nuova luce” alle canzoni d’autore sia nel sound che nell’interpretazione vocale.

Da Luigi Tenco a Lucio Battisti, da Mina a Sergio Endrigo e Lucio Dalla: sono questi e tanti altri i cantautori ai quali la stimata band abruzzese, che affianca da sempre al lavoro di rilettura quello di scrittura di brani inediti, si ispira.

Il disco, infatti, la cui uscita è prevista all’inizio del nuovo anno, conterrà otto cover e un brano inedito ed è stato interamente registrato in presa diretta per fotografare meglio l’intenzione e l’emozione del momento.

“L’intento del lavoro che è autoprodotto – spiegano i musicisti - è quello di portare il pubblico all’ascolto di un piccolo viaggio nella musica dei Neomenia, un live in studio che restituisce l’essenza del nostro pensiero musicale.”

Nell’attesa dell’uscita ufficiale di “Canzoni in una stanza”, la cui data sarà ufficializzata a inizio anno nuovo, tutti coloro che vogliono assaporare un assaggio musicale del disco dei Neomenia possono farlo ascoltando“L’ultima occasione (Una come te)”.