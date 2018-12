Trivento, le uncinettine svelano ai microfoni de "La vita in diretta" i segreti dell'albero di Natale più famoso d'Italia

Oggi a Trivento le prove della Vita in diretta il programma di Rai uno alle ore 16 e alle 16.30 le riprese in diretta. Durante le prove si era già riscaldata l'atmosfera , canti , balli, cori , girotondi intorno al grande albero di Natale, divenuto monumento nazionale, realizzato completamento ad uncinetto.

L'dea partita dalla maestra di ricamo Lucia Santorelli e' diventata una geniale idea vincente, dapprima hanno realizzato il tappeto più lungo del mondo e successivamente le piastrelle fatte da oltre 99 donne di Trivento , dei paesi limitrofi e da donne di altre regioni italiane.

99 donne , perch'è la centesima persona che ha contribuito alla lavorazione delle piastrelle è un uomo,l'uncinettino Maurizio Porfirio.

La Santorelli e Maurizio Porfirio intervistati dall'inviato del noto programma televisivo, hanno rivelato i retroscena, il lavoro, la tenacia che ha richiesto la preparazione dell'albero e dapprima del tappeto che oggi, alcuni pezzi di esso, facevano da elegante rivestimento di alcuni tronchi di albero.La serata si è protratta con la festa in piazza anche a telecamere spente. Una buona idea può cambiare il mondo, sembra una retorica banalità , ma in questo caso ha ridato vitalità e orgoglio ad una intera comunità. All'evento hanno partecipato non solo i triventini, ma numerosi curiosi, turisti dell'intera regione

Video e foto di Mario di Laudo