San Salvo, documento unanime per il raddoppio della Trignina

E' stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale di San Salvo, la richiesta di messa in sicurezza della strada statale 650, Trignina. Il consiglio ha appoggiato la proposta del Comitato Protrignina Abruzzo e Molise che da mesi si batte per il raddoppio della suddetta strada, anche attraverso una petizione. La necessità è quella di far diventare la Trignina strada di tipo B, ovvero strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia. Il documento unanime del consiglio comunale di San Salvo sarà inviato, quale manifestazione politica, a tutti gli organi competenti Abruzzo e Molise, nonchè al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli e all'Anas.