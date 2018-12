'Diplomati con 100/100', premiati 46 studenti del comprensorio Vastese

Anche quest’anno il Lions Club Vasto Host dà appuntamento, allo scadere dell’anno, per la cerimonia di consegna del Premio Lions Vasto Host “Diplomati con 100/100”, evento entrato ormai nella tradizione di questa città.

Venerdì 28 dicembre, con inizio alle ore 17, presso il Teatro “Figlie della Croce” di Vasto, 46 giovani che hanno terminato il loro corso di studi nelle Scuole ed Istituti Superiori di Vasto, Gissi, Scerni conseguendo il massimo dei voti (10 di essi con Lode) si ritroveranno per ritirare il Premio di questa XXIV edizione.

"Il significato e lo spirito di questo evento sono sempre gli stessi - si legge in una nota di Raffaele Anniballe, in rappresentanza del Club - quello di rendere un omaggio significativo al merito scolastico, all’impegno continuativo nell’ultimo triennio di studi, più in generale alla cultura di giovani che hanno scelto di andare, in un certo senso, contro corrente in un periodo di disimpegno e superficialità".

Nel corso di questa cerimonia saranno premiati anche cinque alunni delle Scuole Secondarie di primo grado di Vasto, Cupello, Monteodorisio, Casalbordino, Scerni e Pollutri, vincitori locali del 31° Concorso internazionale “Un Poster per la Pace”. Altri dieci alunni delle stesse scuole riceveranno una Menzione specialeper essersi distinti tra tutti i concorrenti.

Sarà presente, come ospite d’onore della serata, un giovane destinatario di questo Premio alcuni anni fa, che ha già confermato il suopercorso di studi eccellente, con un brillante curriculum universitario in Italia o all’estero.

Il presidente del Club, Gabriele D’Ugo, e i soci del Vasto Host invitano la cittadinanza tutta a partecipare alla cerimonia che vedei giovani meritevoli di questo territorio come protagonisti.