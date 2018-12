Piano demaniale marittimo, a San Salvo nuovi stabilimenti e concessioni

Adottato nella seduta del consiglio comunale il nuovo piano demaniale della Marina di San Salvo. Il nuovo piano demaniale prevede e individua sei aree verdi tra viale Enrico Berlinguer e il lungomare Cristoforo Colombo, che verranno concesse per la creazione di punti ricettivi, chioschi, aree giochi e attività sportive. Il piano prevede inoltre la concessione di quattro stabilimenti balneari a supporto di attività già esistenti e due nuove concessioni, una a servizio dell'area della particella 18 e una a servizio dell'area Sabam, sulle quali è prevista la costruzione di strutture turistico ricettive. Novità anche per la spiaggia libera che residua in percentuale al 25% circa della superficie complessiva del demanio e sarà curata e manutenuta da cooperative. Il tratto di spiaggia interessato comprende il tratto che va dal lido Controvento allo stabilimento La Playa del Sol. In cambio le cooperative potranno svolgere attività e manifestazioni turistiche commerciali temporanee, ossia stagionali con la rimozione delle strutture a fine estate.