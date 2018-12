Bellissima partita con i ragazzi dell'associazione Mira Verde

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giovedì 27 dicembre 2028 presso il campo di via Stingi a San Salvo si e' disputata la partita che ha visto scendere in campo la squadra della parrocchia e la squadra dei ragazze dell' associazione Mira Verde.Queste partite sono di inclusione cioè senza escludere nessuno dal gioco del calcio.Molte le partite disputate dai ragazzi della comunita' Papa Giovanni 23 esimo gestita da Franco Nucci.Un ringraziamento a Fabio Menna e Mario Bucci per la presenza.