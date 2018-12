La Tombola Umana: è pronto il tabellone! (SpotVideo)

Il 5 gennaio, alle ore 16, a San Salvo, in piazza San Vitale ci sarà la prima tombola umana d’ Abruzzo!

Gli organizzatori della ProLoco San Salvo invitano tutti a partecipare acquistando le cartelle e sono alla ricerca delle ultime persone disponibili a fare i numeri figuranti.

Divertimento assicurato e tanti premi in palio di diversa entità e di un valore commerciale fino a 300€ per la tombola, gentilmente offerti e messi a disposizione da oltre sessanta attività commerciali.

Anche i numeri figuranti riceveranno un premio quando grazie alla loro “chiamata” faranno vincere i partecipanti con cartella facendo “uscire” i vari ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola! Tutti i figuranti ( anche i non estratti) riceveranno un piccolo dono.

Per informazioni, prenotazioni per essere figuranti e per acquisto cartelle di gioco: 3495019980

pagina Facebook - ProLoco San Salvo -