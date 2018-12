Meteo, la Befana porta il gelo: il 2019 inizia con un'ondata di freddo

Giungono sempre più conferme dal Centro Europeo per le previsioni a medio termine circa un'avvio di Gennaio dal sapore tipicamente invernale: l'alta pressione, compagna di tante giornate nella seconda parte del mese di Dicembre, si spingerà fin verso la Scandinavia nei primi giorni del 2019, favorendo così la discesa di aria polare verso il bacino del Mediterraneo, e quindi anche verso l'Italia.



Questa prima ondata di maltempo porterà nevicate diffuse fino a quote basse al Centro-Sud, specie lungo il versante adriatico, mentre al Nord avremo giornate di ghiaccio, asciutte, ma con termometri sotto lo zero di giorno e con temperature notturne fino a -7°C in pianura.

Per giorno della BEFANA, il Centro Europeo propone poi scenari davvero da brividi: un centro di bassa pressione attivo sulle regioni meridionali continuerà a richiamare aria gelida dall'Europa nord-orientale, per cui avremo ancora la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco e, visto il freddo intenso, anche di neve fino a quote collinari, anche tra Campania, Calabria e Sicilia.