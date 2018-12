Bts San Salvo, un punto di riferimento per la pallavolo maschile

Impegno, divertimento ma soprattutto passione. Queste le caratteristiche della scuola di pallavolo Bts, nata nel 2008 con l'obiettivo di riportare la pallavolo maschile a San Salvo.

"Negli anni siamo cresciuti in maniera esponenziale, sempre con la voglia di migliorarci", afferma il presidente Michelino Natale, "La pallavolo è uno sport di gruppo in cui occorre molta concentrazione oltre che fisica, anche mentale, passano pochissimi secondi tra un'azione e l'altra e devi pensare bene a come muoverti. Ripeto sempre ai ragazzi che per essere alteti bisogna avere la testa", continua il presidente Natale.

La scuola propone corsi dai 5 ai 16 anni maschili e femminili: minivolley, under 12, under 13, under 14, under 16 e la serie C. Una stagione da incorniciare quella appena trascorsa per la Bts con la vittoria del campionato di Serie D, una cavalcata trionfale che ha visto i ragazzi conquistare l'accesso alla serie C con tre giornate d'anticipo senza passare per i play off. "Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti", dice Natale, "per noi è stata una scommessa riuscire a far invogliare i ragazzi a questo sport prettamente femminile. Siamo partiti con 10 bambini, andavamo a chiamare dai campi di calcetto quei ragazzi che avevano delle buone doti fisiche per la pallavolo. All'inizio è stato difficile, all'epoca sicuramente molto ambizioso, ma grazie ai progetti con le scuole siamo riusciti a farci conoscere".

Grazie a un progetto concreto, infatti, che prevedeva la promozione del volley nelle scuole, anno dopo anno la società ha visto incrementare i suoi numeri sempre di più. "Tutto questo anche grazie all'ottimo lavoro svolto dagli allenatori Elvira Anna Tenaglia, Pascal Di Cesare, e agli ex atleti Angelo Di Risio e Almerindo Dragani", sostiene il presidente, "Ad oggi, con i risultati che abbiamo ottenuto possiamo dire di aver raggiunto e consolidato l'obiettivo di essere una scuola di qualità, ottenendo i due riconoscimenti più importanti a livello Nazionale, il titolo di Scuola Federale di Pallavolo e il Marchio di Qualità per il settore Giovanile", continua, "Siamo un punto di riferimento per tutto il territorio del Vastese essendo l'unica società di pallavolo maschile. Alcuni dei nostri allievi sono andati a studiare in America pur di continuare a praticare questo sport che è diventato la loro ragione di vita, abbiamo dato una prospettiva concreta a tanti ragazzi".