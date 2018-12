Tutto pronto a Pescara per i concerti di J-Ax e Daniele Silvestri

Tutto pronto a Pescara nell'area di risulta che stasera ospita il concerto di J-Ax e in piazza della Rinascita che domani, 1 gennaio, dalle 18 accoglierà uno spettacolo e verso le 19 il concerto di Daniele Silvestri. J-Ax inizierà il concerto alle 23 circa per interromperlo quindici minuti prima di mezzanotte e riprenderlo subito dopo, seguito da un dj set. Prima di lui si esibiranno Dario Barbarossa, Patrizio Santo, Grido e il rapper Space One. Il primo gennaio si comincerà alle 18 con lo spettacolo di Nduccio, poi il cantante Antò prima di Silvestri. L'area di risulta sarà divisa in 4 settori con 4 ingressi, ognuno presidiato da 20 persone. Metal detector e controlli agli accessi su piazza della Repubblica, dal terminal dei bus urbani, da dietro il G Hotel e dalla rotonda di via Quarto dei Mille. Vietati vetro, lattine e commercio ambulante. Per il primo gennaio circoscrizione di piazza della Rinascita con ingressi su corso Umberto e divieto di sosta dalle 8 sulle vie limitrofe, di transito dalle 15.