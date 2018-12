Addio 2018, il bilancio di un anno che se ne va

Il 2018 ha le ore contate. E' dunque il momento dei bilanci, degli auguri e della grande speranza consolatrice.

Nel 2018 sono iniziati i lavori del secondo lotto della pista ciclabile che collega la città di San Salvo alla Marina. leggi

E' stata chiesta a gran voce la messa in sicurezza della strada statale Trignina, l'importante arteria che collega San Salvo a Isernia. Il grido di aiuto è iniziato a gennaio dopo la caduta di calcinacci dal ponte nei pressi del casello autostrale Vasto Sud all'ultimo incidente in cui è rimasta vittima la giovane Ilaria Mastroberardino di Tufillo. leggi

Sono iniziati i lavori dell'ex caserma dei carabinieri su corso Garibaldi, che verrà trasformata in casa della maternità. leggi

L'agricoltura, dopo le rigide temperature e le nevicate di inizio anno, ha subito notevoli danni tanto da chiedere lo stato di calamità naturale chiesto dagli agricoltori dell'Euro Ortofrutticola del Trigno e dalla Cia. leggi

Si è votato per il rinnovo del Parlamento Italiano.

La tassa sui rifiuti è aumentata del 13% a San Salvo.

Abbiamo festeggiato i 35 anni dalla visita di Papa Giovanni II a San Salvo. leggi

E' stata messa in sicurezza via Duca degli Abruzzi, dopo le tante richieste da parte dei residenti, dei commercianti e di quanti transitavano lungo una delle strade principali della città. leggi

Abbiamo ottenuto la 21esima bandiera blu.

E' stata annunciata la costruzione di un tempio crematorio. leggi

E' stato costruito lo skate-park a San Salvo Marina grazie ai Fondi del Coni.

Anche questa estate abbiamo assistito al contenzioso giudiziario tra due inquilini del Villaggio Helios e il Comune per gli orari della musica a San Salvo Marina, dal quale l'Ente è uscito vittorioso.

E' stato inaugurato il nuovo Parco del Mare a San Salvo Marina.

E' stato inaugurato il nuovo asilo nido di via Verdi dopo i lavori di adeguamento sismico.

Sono stati affidati e sono iniziati i lavori del nuovo polo scolastico che sorgerà in via Liquirizia e che accorperà le scuole di via De Vito e via Firenze.

Dopo 33 anni è tornato il teatro a San Salvo.

Chiude lo storico bar Bruno.

Anche quest'anno la comunità ha dovuto fare i conti con la lotta all'abbandono di rifiuti, alla criminalità, sono stati chiusi importanti contenziosi che gravavano sull'Ente, come quello con il consorzio Icea. Sono state svolte importanti retate contro il traffico di stupefacenti da parte delle forze dell'ordine.

Nel 2018 sono venuti a mancare tanti amici, giovani vite spezzate che lasceranno un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Ma soprattutto un anno di storie, le vostre, che continueremo a raccontare.

Grazie ai tanti affezionati, partecipi e critici per seguirci ogni giorno. Una vicinanza continua e in crescita che è la nostra gratificazione personale.

Che il 2019 sia un anno ricco di verità, lealtà, amore e sogni da realizzare!