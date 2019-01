Roger Fusilli, da San Salvo, è nell'enciclopedia dei poeti contemporanei

Non c'è bisogno di essere amanti dei versi poetici o dei letterati, neanche di conoscerlo di persona, per comprendere l'importanza di questo riconoscimento.

Tutti i concittadini avranno un motivo in più per essere orgogliosi: Roger Fusilli, da San Salvo, è nell'enciclopedia poeti dei contemporanei (ed. Aletti)!!!

-Roger Fusilli, 01.05.1973 in Atessa (Ch) Abruzzo, Vivo e lavoro a San Salvo (Ch) da sempre appasionato di letteratura e poesia, nonostante i miei studi tecnici, inizio a scrivere dall'infanzia e la prima partecipazione ad un concorso di poesia nel 2009 " Poesia in cammino" Pescara IX edizione classificandomi nei 18 vincitori, successivamente altre partecipazioni a molteplici concorsi con attestati di merito ricevuti. Prima raccolta di poesie anno 2017 "L'urlo dell'anima" una poesia di espressiva semplicità avvolta nella cruda realtà.- Questo è quanto letteralmente riportato nella nota biografia dell' enciclopedia.

Chi conosce Roger probabilmente ignorava questa sua passione effettivamente mai esibita visto il suo carattere riservato, e forse non poteva nemmeno immaginarlo.

Il suo amico di sempre Biondo Tomeo lo ha convinto ad esporre nel suo bar i diversi premi collezionati con le relative opere premiate in giro per l'intera Italia e le sue due raccolte: "L'urlo dell'anima"(2017) e " Pensieri di contrabbando"(dicembre 2018).

Marzo 2018 Roma - Giornata mondiale della poesia dedicato a... poesie per ricordare, Menzione di merito con la poesia "...Shiro e l'affetto che mi regali ogni giorno di questa mia vita..."

Marzo 2018 Roma- II premio artistico letterario internazionale al femminile "Maria Cumani Quasimodo", Menzione di merito con la poesia "La Sconosciuta"

Maggio 2018 San Benedetto del Tronto- Premio letterario in onore di A. Merini, Riconoscimento Speciale con la poesia "Foglie d'autunno"

Giugno 2018 Vieste- II premio nazionale di poesia italiana "L'ora dei poeti...era ora !", Primo premio lega nazionale Sez.Vieste con la poesia "Il mare della sera"

Novembre 2018 San Benedetto del Tronto - concorso letterario "Idea donna" tema dedicato a Te Donna -Simbolo, con la poesia "A mia madre"

Novembre 2018 livorno- XIV concorso nazionale di poesia Ass. "Dobrà Voda", Segnalazione della giuria con la poesia "Fiori d'inverno"

Dicembre 2018 Firenze- Concorso Giubbe Rosse inediti poesia tema libero, Premio speciale Presidente Giuria con la poesia "Nebbia"

Le uniche parole che Roger ha concesso sono state queste: " Non avrei mai creduto di avere questi risultati, ma rimango sempre lo stesso... Roger Fusilli da San Salvo! lo faccio scrivere sulle targhe da San Salvo!..." ci saluta fiero ma umile, con quel sorriso ironico e leale che lo contraddistingue da sempre: e questo chi lo conosce lo sapeva già, anche senza conoscere il suo essere poeta.

Auguri per un prospero 2019 e per un futuro ricco di traguardi; i tuoi successi sono un onore per tutta la città. Grazie!!!