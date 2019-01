Eliana e Giovanni hanno lasciato il profumo del caffè

Il bar Bruno, oggi primo gennaio 2019, chiude dopo 53 anni di attività. La notizia già diffusa nei giorni scorsi ha destato tantissime manifestazioni di stima da parte dei clienti più affezionati e da moltissimi cittadini dato che è praticamente impossibile per qualsiasi persona, che abbia frequentato in qualche modo la piazza, di non aver mai incontrato lo sguardo serafico di Giovanni o il sorriso radioso di Eliana magari bevendo il loro, sempre ottimo, caffè. Tante parole sono già state spese e scritte, in questa epoca mediatica e social che stiamo vivendo, ma è doveroso scrivere anche da parte nostra come del resto è doveroso il loro meritato riposo.

Auguri, dunque, per questa nuova stagione della vita senza ritmi dettati, e magari stando dall’altro lato del bancone dopo una spensierata passeggiata con gli amici in piazza, quella piazza dove hanno lasciato il profumo del caffè.