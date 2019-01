Petardo nella ciotola del cibo, gatto ucciso a Vasto

Ennesimo episodio a danno di animali. Ieri pomeriggio a Vasto un gatto è stato ucciso dall’esplosione di un petardo. Lo ha denunciato Antonio Sgro sulla pagina facebook “Amici animali- Vasto e dintorni”:

”Ecco che bel fine anno. Mascherina, una bella gattina della nostra colonia felina in via Spataro 27 A, è stata appena uccisa da un petardo attirata con una ciotola di cibo. L'esplosione le ha devastato la testa come potete vedere dalle foto. In questo quartiere ci sono dei ragazzini maleducati che lanciano petardi dappertutto, tanto che uno ci è stato tirato in testa a noi mentre davamo da mangiare alla colonia”.

Un gesto ignobile, incivile e indecente.