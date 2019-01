Pd San Salvo: "Solidarietà e vicinanza alle aziende della zona industriale di San Salvo"

Esprimiamo solidarietà e vicinanza alla Lombardi Bevande, alla Distribuzione Bevande Zinni e alla Emporium srl per il grave incendio divampato questa notte che ha completamente distrutto i due capannoni della zona industriale in via Belgio. Ringraziamo i Vigili del Fuoco di Vasto, di Ortona e Termoli che da ieri sera sono a lavoro senza sosta per domare le fiamme e le Forze dell’Ordine. Confidiamo nel loro lavoro congiunto al fine di risalire alle cause che hanno scaturito il devastante incendio. Il danno alle aziende è incalcolabile. A loro va tutta la nostra vicinanza.