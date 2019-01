Mascherina è andata sotto una macchina?

L'autore del post sul gatto Mascherina Antonio S. si scusa per aver diffuso una notizia probabilmente non vera o comunque non verificata.

Rettifica per Mascherina. Dopo che ci avevano confermato del petardo che avrebbe ucciso la gattina e che era stata presa a calci, ho pubblicato le foto e affermato quello che mi era stato detto. Abbiamo crocifisso i bambini io per primo ma questa volta non sono loro i colpevoli. Proprio adesso siamo venuti a capo dell'accaduto, infatti il responsabile della morte di mascherina è venuto a dirci che sfortunatamente è andata a finire sotto la ruota della sua macchina, molto amareggiato la spostava col piede per vedere se era ancora viva. Chiamava prontamente il veterinario che abita nello stesso palazzo ma non ha potuto fare altro che confermarne la morte. Mi scuso con i bambini e con tutti voi. purtroppo mi sono attenuto a ciò che mi era stato riferito. Eliminerò il post.

http://www.sansalvo.net/notizie/attualita/28800/petardo-nella-ciotola-del-cibo-gatto-ucciso-a-vasto