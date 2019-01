Maltempo, tir bloccati sulla Trignina tra Abruzzo e Molise

La Prefettura di Isernia, oggi, ha emesso l'ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma ciò non ha evitato i disagi sulla Statale 650 Trignina con tir bloccati all'altezza di Bagnoli del Trigno molti in viaggio da ieri sera.

La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono a lavoro per riportare la situazione della viabilità alla normalità su quella statale che collega il Molise all'Abruzzo. Non si segnalano disagi sulla Statale 17, che collega Isernia a Campobasso, neppure al Valico di Castelpetroso. Auto in panne in Altomolise e nella stessa città di Isernia dove la neve ha raggiunto quasi 50 centimetri.

Disagi per il trasporto dializzati in ospedale che, al momento, è assicurato dai Vigili del Fuoco. La Polstrada raccomanda di mettersi in viaggio solo per reali necessità.