Fatturazione elettronica: già primi problemi sulla nuova piattaforma

Fa fatica a partire il nuovo portale dell'Agenzia delle entrate per la gestione telematica delle fatture pilastro, appunto, della rivoluzione della fatturazione elettronica, per combattere l’evasione dell’Iva. Oggi, al secondo giorno di attività si registrano infatti già dei problemi sulla piattaforma.

Come scrive La Verità, molti operatori che hanno cercato di inviare per conto di clienti le prime fatture dell'anno si sono trovati di fronte al seguente intoppo-disservizio: "Il sistema non è al momento disponibile" . Ma già negli ultimi giorni del 2018 c'era chi aveva segnalato criticità nell'accadere al sistema per poter inserire i dati dei propri clienti in vista del cambiamento in opera dal primo di gennaio.

L'Agenzia delle entrate però ha minimizzato, o meglio ha negato che vi siano problemi sul sito. Il servizio tuttavia non sembra essere operativo.