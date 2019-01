Imperato impasta la musica al Centro Culturale

"Domenico Imperato è uno di quei cantautori italiani che sembra aver capito tutto della musica: quella italiana, quella internazionale, quella brasiliana, basta che sia musica e lui riesce a prenderla, impastarla e inciderla con invidiabile precisione.

“Bellavista” è un album di incredibile varietà di stili incastrati benissimo fra di loro. Si viaggia dal Brasile alla Patagonia, per tornare in Italia con atmosfere più che tradizionali. L'album promette bene fin dalle prime note e mantiene alla grande con la title track, che va a chiudere un viaggio inaspettato e da ripetere".

Fiorella Vacirca, CrunchEd, marzo 2018

Prodotto e arrangiato insieme al polistrumentista Francesco Arcuri “Bellavista” è stato pubblicato il 2 febbraio 2018 per Lapilla Records/Ponderosa Records, anticipato dal singolo “Del Mondo il canto” su Rolling Stone il 18 dicembre.

Un lavoro più completo e maturo del precedente, in cui il rock incontra il pop e l’elettronica danza insieme alla world music. “Bellavista” supera i confini ristretti del Tropicalismo in chiave mediterranea di “Postura Libera” e si apre all’infinita curiosità di Imperato.

https://www.youtube.com/watch?v=TQ6La1fSVvY

www.domenicoimperato.com

www.facebook.com/domenicoimperatomusic

www.youtube.com/domenicoimperato



** Teatro del Centro Culturale "Aldo Moro"

** Inizio spettacolo ore 21:00

** Costo biglietto 10 euro

** Info e prevendite presso: Biblioteca del Centro Culturale "Aldo Moro", DranK vini & pani e L'albero del Sole Erboristeria di Natalia Di Virgilio