Presepe Vivente Lentella 2018-2019

La Parrocchia S. Maria Assunta di Lentella e gli Amici del Borgo Antico, ringraziano tutti coloro che hanno allestito il Presepe Vivente, tutti i figuranti, il Comune, la Fondazione di partecipazione per l'Arte l'Archeologia e la cultura Vastese, tutti gli sponsor, e tutti i visitatori per la riuscita della rappresentazione del 26 dicembre scorso. Comunichiamo che, a causa del maltempo, la rappresentazione prevista per domani pomeriggio, non verrà svolta.

Vi aspettiamo numerosi alla rappresentazione della Passione Vivente nel mese di Aprile!!!